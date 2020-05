»To je zlato leto za čebele,« je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal 68-letni čebelar Gezim Skermo, ki domuje v pogorju Morava na jugovzhodu države blizu mesta Korce. Njegova čebelarska kmetija, ki je ena večjih v Albaniji in edina, ki med izvaža, šteje približno 300 z barvami poslikanimi panjev.

Skermo v 50-letni karieri čebelarjenja še ni bil priča takšni sezoni kot letos. »To je preporod za našo naravo in čebele,« je ocenil.

Na območju pogorja Morava so ukrepi zaradi pandemije prinesli tišino, čistejši zrak in manj škropljenja, s katerim si kmetje pomagajo pri proizvodnji. »Letos še nismo imeli nobene izgube za razliko od prejšnjih let, ko smo mrtve čebele pobirali pred čebeljnaki,« je pojasnil Skermo in dodal: »Ni bilo ne hrupa ne onesnaževanja, ničesar, kar bi lahko vznemirilo čebele.«

Moravska kmetija običajno proizvede med pet in 15 tonami medu letno. Zbira in predeluje tudi tone medu čebelarjev iz vse Albanije. V državi je sicer okoli 360.000 registriranih panjev. Moravski čebelarji, ki okoli 40 ton medu na leto izvozijo v ZDA, Švico, Singapur in na Kitajsko, bodo letos med točili prej kot običajno in namesto le ene sezone računajo na dve.

Gre za pomemben preobrat po opustošenju v letih 2016 in 2017, ko je propadlo okoli 40 odstotkov panjev, izguba pa se je povzpela na 60 milijonov evrov.