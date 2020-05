Kraljevo sodišče v Savdski Arabiji je odločilo, da je danes zadnji dan ramazana in da bo nedelja prvi dan ramazanskega bajrama. Praznovanje enega največjih muslimanskih praznikov bodo v nedeljo začeli tudi v Turčiji, Katarju, Jordaniji, Kuvajtu, Siriji, Jemnu in Združenih arabskih emiratih, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Kuvajtski emir Sabah Al Ahmed Al Džaber Al Sabah se je v nagovoru ob ramazanskem bajramu poklonil zdravstvenim delavcem, varnostnemu osebju in vsem, ki so v prvih vrstah boja proti novemu koronavirusu. "Veseliti se moramo bajrama ter širiti upanje in optimizem med sorodnike," je povedal. Ljudi je pozval k spoštovanju preventivnih ukrepov.

Države v regiji so ob prazniku sprejele različne ukrepe za zajezitev novega koronavirusa. V Savdski Arabiji je od danes do srede v veljavi celodnevna policijska ura. Ljudje gredo lahko od doma samo po nakupih.

V Jordaniji je že v petek začela veljati tridnevna policijska ura. Ljudje do ponedeljka zjutraj sploh ne smejo zapustiti doma.

V Turčiji so opolnoči uvedli sploh prvo policijsko uro od začetka epidemije novega koronavirusa. Trajala bo štiri dni. Tržnice in trgovine z živili so lahko danes odprte sedem ur. Ves čas med policijsko uro so lahko odprte pekarne in restavracije, ki dostavljajo hrano.

Tako se letos verniki v muslimanskih državah ne bodo mogli udeležiti molitev v mošejah, kot se jih običajno ob ramazanskem bajramu. Prav tako se ne bodo mogli družiti in obiskovati. V Turčiji bi ukrepe proti novemu koronavirusu lahko po praznikih nekoliko omilili.