Ponoči se bo od severa pooblačilo, dež bo prehodno zajel vso Slovenijo. V bližini morja bo tudi zagrmelo. Na Primorskem bo zapihala šibka burja, drugod prehodno severni veter. Do jutra bodo padavine že ponehale. Zjutraj bo temperatura od 9 do 13, na Goriškem in ob morju okoli 16 stopinj Celzija.

V nedeljo bo povečini sončno, v notranjosti Slovenije bo čez dan nastajala kopasta oblačnost. V Prekmurju in deloma na Štajerskem ter ponekod na Gorenjskem bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 16 do 21, na Primorskem do 24 °C.

Obeti: V ponedeljek in torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. V ponedeljek popoldne ter v torek bodo nastajale krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Predvsem na vzhodu in severu bo čez dan še pihal veter severnih smeri.

Vremenska slika: Območje visokega zračnega tlaka nad srednjo Evropo je prehodno oslabelo. Topla fronta se pomika čez srednjo Evropo in vzhodne Alpe, hladna je od severozahoda dosegla Alpe in bo v noči na nedeljo prešla tudi Slovenijo. Pred njo k nam od jugozahoda doteka topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo sprva oblačno, popoldne se bo od zahoda jasnilo. Ponoči bo prehodno deževalo, zapihal bo veter severnih smeri.

V nedeljo se bo od severa delno razjasnilo. Največ sonca bo ob Jadranu, kjer bo pihala šibka, v Kvarnerju zmerna burja.

Biovreme: Danes se pričakuje zmerna obremenitev zaradi vremena, ki se bo zvečer in v prvem delu noči še nekoliko stopnjevala.

V nedeljo bo vpliv vremena na počutje ugoden.