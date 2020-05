Kot so še sporočili pristojni, so doslej našli vsa trupla potnikov in članov posadke, od tega so jih 19 identificirali. Skupno je bilo na krovu letala 99 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Letalo pakistanske letalske družbe Pakistan International Airlines (PIA), ki je bilo na poti iz Lahoreja na vzhodu države v mesto Karači na jugu Pakistana, je v petek tik pred pristankom strmoglavilo na stanovanjsko naselje. Reševalna akcija je potekala vse do poznih večernih ur in se je ponovno nadaljevala danes zjutraj, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Tik pred strmoglavljenjem je pilot po navedbah direktorja PIA Aršada Malika nadzorni stolp obvestil o težavah z motorjem. Radijska sporočila nakazujejo, da je letalu odpovedal motor. Po navedbah očividcev je letalo pred strmoglavljenjem krožilo nad letališčem.