Kot pravijo v službi za odnose z javnostmi NSi, naj bi Tonin to storil s tem, da je na pobudo treh članov komisije DZ za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs) odobril nadzor na OVS. Po mnenju ovaditeljev bi moral namreč za to sklicati posebno sejo Knovsa, na kateri bi vsi člani sprejeli sklep o odreditvi nadzora in imenovali tudi člane komisije, ki ga bo opravila.

A po navedbah NSi je bila do zdaj dolgoletna praksa, da je nadzor odobril predsednik Knovsa na pobudo treh članov, brez da bi se morali člani Knovsa za to posebej sestajali na seji. Sam nadzor so nato izvedli trije člani, ki so zanj dali pobudo.

O postopku zoper Tonina je sicer prvi poročal POP TV. Po podatkih televizije je bil na zaslišanje vabljen tudi nekdanji poslanec SDS in zdajšnji državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Žan Mahnič, ki je tudi vodil omenjeni nadzor, a je bilo zaslišanje prestavljeno na prihodnji teden. Med drugim naj bi mu ovaditelji očitali izdajo tajnih podatkov. V postopku naj bi se znašla tudi nekdanja sekretarka Knovsa.

Tonin se je na dogajanje odzval na Twitterju, kjer je zapisal, da je parlamentarni nadzor nad obveščevalnimi in varnostnimi službami za demokracijo in svobodo ključen. "V preteklem mandatu so nadzorovane službe (pre)pogosto ovajale parlamentarne nadzornike. Naj se ta nespodoben lov na nadzornike že enkrat konča," je zapisal.

Knovs je namreč aprila lani opravil nadzor na OVS, ker je menil, da naj bi takratni obrambni minister Karl Erjavec zlorabil vojaško obveščevalno službo, da je lahko razrešil poveljnika v poveljstvu sil Slovenske vojske Miho Škerbinca. OVS naj bi namreč po njegovem navodilu preverjal, ali je Škerbinc res neprimerno govoril o takratni načelnici Generalštaba Slovenske vojske Alenki Ermenc. Na OVS so takrat potrdili, da so Mahniča kazensko ovadili.