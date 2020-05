Zdi se, da sta bili po nadaljevanju nemškega nogometnega prvenstva v ospredju predvsem dve stvari. Na eni strani veselje, olajšanje, sreča, da se po več kot dvomesečnem nogometnem mrku ta tudi v obliki ene izmed najmočnejših lig na svetu znova vrača. Na drugi strani pa tudi opozorila in že prvi dokazi, da je dolg premor s (pre)kratkim pripravljalnim obdobjem pustil na igralcih prevelike posledice, da bi bili ti takoj pripravljeni na največje napore. Kar 12 ne ravno nedolžnih poškodb je bil tako davek drugega »prvega kroga« v sezoni. Pri čemer optimistične napovedi govorijo, da jih bo vedno manj, pesimistične pa, da jih bo ob ostrejšem ritmu tekem še več. Precej malo se je medtem govorilo o rezultatih, ki pa bodo v boju za uresničitev klubskih ciljev že kmalu stopili v ospredje. Tudi ali predvsem na današnji tekmi med Borussio Mönchengladbachom in Bayerjem Leverkusnom, tretje- in petouvrščenim klubom lige, ki se v prvi vrsti borita za uvrstitev v ligo prvakov.

Oba trenutno ločujeta le dve točki razlike, Borussia jih ima 52, Bayer 50 (vodilni Bayern München 58), pri čemer se je drugi v boj za visoka mesta vmešal z dobrimi predstavami v tem koledarskem letu, ko je na devetih tekmah zmagal kar sedemkrat. »Zdaj je vse odprto. Naš cilj je jasen – liga prvakov,« pred lokalnim derbijem (mesti sta narazen le 40 kilometrov) sporoča dobro razpoloženi Bayerjev športni direktor Simon Rolfes. Ko sta se kluba pomerila na prvi tekmi v sezoni, je bil namreč njegov klub šele deseti, Borussia pa sredi serije osmih krogov, ki jih je prebila na prvem mestu. »Gre za nevarnega nasprotnika, proti kateremu pa znamo igrati, kar smo pokazali že na prvi tekmi (zmaga v gosteh z 2:1, op. p.). Sicer so zdaj razmere povsem neprimerljive, me pa veseli izjemna 'akcija' naših navijačev, za katero si zaslužijo vse pohvale,« pravi trener Borussie Marco Rose, ki je pri tem mislil na kar 13.000 izrezanih kartonastih podob navijačev, ki bodo vsaj malo olepšali turobno podobo praznih tribun.

Iz bogate zgodovine medsebojnih dvobojev velja izpostaviti, da je Leverkusen prav proti Mönchengladbachu postavil še vedno aktualen rekord bundeslige v neporaženosti proti istemu nasprotniku, ko proti njemu med letoma 1994 in 2010 ni izgubil na kar 26 tekmah zapored. No, zadnje tri medsebojne pa je dobila Borussia, ki bo danes, brez poškodovanih Fabiana Johnsona in Denisa Zakarie, v vlogi favorita tudi zato, ker pri Bayerju še naprej ne bo najboljšega strelca Kevina Vollanda in kapetana Larsa Benderja.