»Tvoja bolečina je boljša kot moja« je naslov pesmi, ki je dosegla veliko popularnost med Poljaki, a o njej se govori predvsem zato, ker je v enem samem dnevu izginila z vrha lestvice hitov. Vodstvo javne postaje Radio 3, ki je bila znana kot otoček svobode in rockovske glasbe še v svinčenih časih komunizma, je namreč razveljavilo rezultate glasovanja, ker naj bi bili prirejeni. Pesem je v resnici postala žrtev cenzure, zaradi česar je deset uglednih sodelavcev Radia 3 dalo odpoved, nekateri glasbeniki pa bojkotirajo to radijsko postajo.

Afera bi bila lahko še eden v vrsti primerov, kako PiS krši svobodo in neodvisnost javnih medijev. Odkar je ultrakonservativna PiS, ki je stranka bratov Kaczynski (Lech je umrl v letalski nesreči), leta 2015 prišla na oblast, si je podredila javne medije, s čimer krši načelo njihove nevtralnosti. Poljska je tako v zadnjih petih letih na svetovni lestvici držav glede svobode medijev strmoglavila z 18. na 62. mesto.

Je bolečina Kaczynskega vredna več od bolečine drugih?

Sicer so v vladi, ki jo ima Kaczynski kot predsednik PiS pod nadzorom, kritizirali omenjeno radijsko cenzuro. Menda so na Radiu 3 to storili na lastno pobudo, ker so hoteli Kaczynskemu pokazati svojo lojalnost. Minister za kulturo pa celo trdi, da gre za »provokacijo«, s katero so hoteli nasprotniki vlade na Radiu 3 kompromitirati vladajočo stranko PiS in njenega predsednika Kaczynskega.

Avtor cenzurirane pesmi je znani rock in punk pevec ter pesnik Kazik Staszewski. Tekst je napisal po tem, ko je 10. aprila, ob desetletnici smrti brata Lecha Jaroslaw Kaczynski, ki nima nobene državne funkcije, z limuzino, varnostniki in sodelavci obiskal pokopališče, čeprav to v času pandemije ni bilo dovoljeno. Pesem govori tudi o drugih, ki bi se prav tako radi prišli na pokopališče poklonit 96 žrtvam letalske nesreče 10. aprila 2010 pri Smolensku, a tega niso smeli. Ali je torej bolečina Kaczynskega vredna več od bolečine drugih?