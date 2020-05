Na Gasilsko brigado Ljubljana so za STA povedali, da požar ni bil obsežen in je bil tako pogašen v slabe pol ure. Pri gašenju so pomagali tudi prostovoljci z gasilske enote Vič.

Poleg gasilcev so na kraj prišli tudi policisti, ki so zbrali prva obvestila in zavarovali kraj.

Zagorelo je v prostoru v tretjem nadstropju zgradbe, vzrok požara pa zaenkrat še ni znan. Poškodovan ni bil nihče, nastalo pa je za več tisoč evrov škode. Z ogledom kraja bodo policisti pričeli v soboto dopoldan, o vseh ugotovitvah pa bo obveščeno tudi pristojno tožilstvo, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.