Simoni je kot nogometaš nosil majice Mantove, Neaplja, Torina, Juventusa, Brescie in Genove. Še večji pečat v italijanskem nogometu je pustil kot trener. Vodil je veliko ekip: Genoo, Brescio, Piso, Lazio, Empoli, Cosenzo, Carrarese, Cremonese, Neapelj, Inter, Piacenzo, Torino, CSKA Sofijo, Ancono, Sieno, Lucchese in Gubbio, kjer je tudi končal trenersko pot v sezoni 2011/12.

Največji uspeh je dosegel kot trener Interja iz Milana. Trener Interja je bil sezono in še malo. A v tej eni sezoni je naredil veliko. Interju je pomagal do lovorike v celinskem prvenstvu. Nerazzuri so v finalu pokala Uefe leta 1998 ugnali Lazio s 3:0 ter osvojili naslov prvakov zdajšnje evropske nogometne lige. Inter je bil v isti sezoni tudi zelo blizu zmagi v državnem prvenstvu, ko je zaostal zgolj za Juventusom.

Gigi Simone se je Interju pridružil leto prej skupaj z brazilskim zvezdnikom Ronaldom, iz katerega je uspel izvabiti najboljše, ko je bilo to najbolj potrebno, ter postal ljubljenec navijačev. Že v prvi sezoni po evropski lovoriki pa se je moral posloviti.

Dan pred odpovedjo je prejel nagrado za najboljšega nogometnega trenerja Italije za leto 1998. Predsednik kluba Massimo Moratti si je nakopal srd navijačev, ker je odpustil priljubljenega stratega. »Spominjamo se Gigija in pogrešali bomo prav vse o njem. Najprej in predvsem njegovo nežno, človeško stran. Njegov način življenja tako na igrišču kot izven njega ni bil nikoli pretiran. To je odražal tudi njegov nogomet: bil je ponižen, učinkovit in sposoben kar najbolje izkoristiti vse, kar je imel na voljo,« so se ljubemu strategu poklonili pri Interju.