Schengen v primežu javnega zdravja in turističnega protekcionizma

Nadzori na notranjih mejah schengenskega območja so bili odpravljeni zato, da se državljanom in transportnemu prometu olajša prehajanje meja. Od leta 1995 je to eden izmed načinov poglabljanja Evropske unije in krepitve evropskega projekta v očeh državljanov. Ti so ga vzeli za svojega, postal je celo najbolj priljubljena pridobitev integracije. Od začetka epidemije koronavirusa v Evropi je ta svetla zvezda Evrope ogrožena. Zapiranje meja se je izkazalo kot hiter in uspešen nacionalni odziv na zdravstveno grožnjo, za katero je obstajalo več neznank kot odgovorov. Močno je omejilo delovanje notranjega trga Evropske unije, s čimer je bila ogrožena ena od temeljnih komponent evropske integracije. Zdaj se poskuša čas zavrteti nazaj v normalnost. Toda poskusi odpiranja meja se zaradi neenakega upadanja števila okuženih zdaj po celi Evropi kažejo kot precej težje dejanje od spuščanja mejnih zapornic.