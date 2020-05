Plaže in ceste v bližini vesoljskega centra Kennedy na Floridi so bile 8. julija polne ljudi. Pisalo se je leto 2011, 750.000 Američanov in turistov pa je v vesolje, na Mednarodno vesoljsko postajo, pospremilo raketoplan Atlantis s štirimi člani posadke. Šlo je za zadnji polet Nasinega raketoplana v sklopu vesoljskega programa Space Shuttle, s katerim so v vesolje prvič poleteli leta 1981, pred desetimi leti pa so ga upokojili. Po letu 2011 so ZDA za polete ameriških astronavtov začele plačevati Rusom, ti pa naj bi jih v sojuzih prevažali le do leta 2015. Takrat bi namreč že moralo biti na voljo novo ameriško plovilo, a se je njegova izdelava »malenkost« zavlekla. Čakati je bilo treba pet let, če ne bi bilo Elona Muska in njegovega vesoljskega programa SpaceX, pa bi morda morali čakati še kako leto zraven.

Dvakratno zgodovinski trenutek Misija Demo-2, ki je skupni projekt Nase in SpaceX, bo 27. maja, če bo izstrelitev uspešna, zgodovinska iz dveh razlogov. Na eni strani bo šlo za prvi polet ameriških astronavtov v ameriškem raketoplanu z ameriških tal po devetih letih, na drugi strani pa za prvi polet SpaceX s človeško posadko. To bosta sestavljala dva astronavta, Bob Behnken in Doug Hurley, ki bosta iz izstrelitvenega kompleksa v Cape Canaveralu poletela z raketo za večkratno uporabo falcon 9, na katero bo pritrjeno novo vesoljsko plovilo SpaceX crew dragon. »To je popolnoma nov način človeških poletov v vesolje. To je resnično monumentalno,« je izstrelitev ob prihodu astronavtov na Florido komentiral direktor Kennedyjevega vesoljskega centra Bob Cavana, šef Nase Jim Bridgestine pa je spomnil na to, da je svet skozi zgodovino združeval prav vesoljski program, in to tudi v trenutkih, ki niso bili lahki. Danes je to čas pandemije koronavirusa, zaradi katere bo na plažah in cestah ob izstrelitvi bistveno manj kot 750.000 ljudi, astronavti se zaradi nevarnosti okužbe ne bodo niti rokovali, v obdobju vesoljskega programa Apollo pa so bili to vojne in protesti.

Do rakete v Teslinem avtu »V 60. letih je divjala vojna v Vietnamu, imeli smo proteste, imeli smo kršitve človekovih pravic. Država je bila razdeljena tako kot nikoli prej, obenem pa je Nasa združila ne samo Združene države Amerike, ampak smo združili ves svet,« je povedal Bridgestine, za katerega pa je beseda združitev ključna še v enem pomenu. Sodelovanje ameriške vesoljske agencije Nasa in komercialnega SpaceX bo osredotočeno na potovanja na vesoljsko postajo, Nasa pa se bo lahko bolj posvetila Marsu in programu Artemis, s katerim bo na Lunino površje leta 2024 poslala moškega in, kar je še bolj pomembno, prvo žensko. A za zdaj se veselijo moški, sploh poklicna kolega in dolgoletna prijatelja Behnken in Hurley. »Popolnoma drugače je, kot sem si predstavljal,« je kapsulo SpaceX, ko je stopil vanjo, komentiral Hurley, ki je bil v Kennedyjevem vesoljskem centru nazadnje leta 2011, ko se je na Mednarodno vesoljsko postajo odpravil kot pilot Atlantisa, pred sredino izstrelitvijo v vesolje pa bo lahko preizkusil še eno Muskovo vozilo. Gre za Teslin avto model X, ki bo zamenjal tradicionalni Nasin srebrni kombi astrovan, s katerim se Nasini astronavti do izstrelitvene ploščadi peljejo sicer. To pa ne bo edina razlika. Behnken in Hurley ne bosta nosila Nasinih oranžnih skafandrov, namesto ročic in gumbov v kapsuli pa bosta plovilo vodila prek zaslona na dotik.