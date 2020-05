Chandler iz Prijateljev spet samski in na spletnih zmenkarijah

Ameriški igralec Matthew Perry, najbolj znan kot Chandler iz Prijateljev in poročni gost Anžeta Kopitarja, naj bi se razšel s svojim dekletom Molly Hurwitz. Par naj bi bil skupaj dve leti, čeprav Perry in 22 let mlajša Hurwitzeva o razmerju nista javno govorila.