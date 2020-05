Pod okriljem organizatorja, Zveze tabornikov občine Kranj, bodo izbrane ekipe na celotnem območju občine čistile drobne odpadke, a vendarle v omejenem obsegu in upoštevajoč preventivne ukrepe. Poleg organizatorjev, kranjskih tabornikov, za katere bo to že 18. akcija po vrsti, bodo pri čiščenju sodelovale še druge enote kranjske civilne zaščite, Jamarsko društvo Carnium, Gorsko-reševalna služba Kranj, Društvo za raziskovanje jam, Klub vodnikov reševalnih psov in Radio klub Kranj, prostovoljna gasilska društva in sveti krajevnih skupnosti s svojimi že organiziranimi skupinami.

Namen akcije je, da celotno območje kranjske občine očistijo drobne nesnage, ki se je v urbanem in naravnem okolju nabrala v zadnjih mesecih. Čistili bodo tudi na Bledu, kjer bo Društvo za podvodne aktivnosti Bled jutri organiziralo 27. čiščenje Blejskega jezera z okolico. Čistilna akcija se bo na Bledu začela s pobiranjem odpadkov iz jezera in odstranjevanjem vsiljive tujerodne školjke potujoče trikotničarke, sočasno pa bo potekalo tudi čiščenje brežin na desetih lokacijah okoli Blejskega jezera. Društvo za podvodne dejavnosti Bled čistilno akcijo organizira pod okriljem Slovenske potapljaške zveze v sodelovanju z Ribiško družino Bled, občino Bled in Infrastrukturo Bled.