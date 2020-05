Nad mesto Tarhuna, ki leži približno 90 kilometrov od prestolnice Tripoli, so sile vlade narodne enotnosti danes spustile letake, v katerih upornike pod vodstvom Haftarja pozivajo, naj odložijo orožje. "Kdor odloži orožje, je varen. Bitka je bila vojaško rešena," so vladne sile zapisale na Twitterju.

Prebivalce mesta so pozvali, naj ne zapuščajo domov in se izogibajo krajem, kjer so uporniki, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Tarhuno so Haftarjeve sile zavzele kmalu po začetku ofenzive na Tripoli aprila lani. Če bi silam mednarodno priznane vlade uspelo to mesto zavzeti nazaj, bi to zanje predstavljajo veliko zmago. V bojih v zadnjem času so upornikom že odvzele nekaj ozemlja na zahodu Libije.

Misija ZN v Libiji (UNSMIL) je danes na Twitterju izrazila zaskrbljenost zaradi dogajanja okoli Tarhune. "UNSMIL spominja vse strani na njihove obveznosti v skladu z mednarodnim humanitarnim pravom in svari pred napadi na civiliste, izvensodne poboje, ropanje in požiganje javne in zasebne lastnine," so zapisali.

"UNSMIL poziva vse strani, naj se vzdržijo vojaške eskalacije in se zatečejo k miroljubnim sredstvom," so poudarili.

V Libiji od strmoglavljenja dolgoletnega diktatorja Moamerja Gadafija leta 2011 divja državljanska vojna. Odpadniški general Haftar, čigar sile nadzirajo vzhodno Libijo ter večino oaz in naftnih polj na puščavskem jugu države, se za oblast bojuje z mednarodno priznano vlado premierja Fajeza al Saradža.