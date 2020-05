Takšen varnostni pregled je namreč običajen postopek pred izbiro kandidata za drugi najvišji položaj v državi, ne pomeni pa, da bo Klobucharjeva res izbrana, saj ga običajno opravijo pri več osebah. Poleg Klobucharjeve se omenja še vrsta imen, med drugimi senatorki Kamala Harris in Elizabeth Warren, kongresnica s Floride Val Demings, guvernerka Michigana Gretchen Whitmer, nekdanja kandidatka za guvernerko Georgie Stacey Ambrams … Seznam je dolg, vsem imenom pa je skupno, da so ženska, saj je Biden obljubil, da bo imel podpredsedniško kandidatko.

To bi se zgodilo tretjič v zgodovini, po republikanski guvernerki Aljaske Sarah Palin leta 2008 in demokratski kongresnici Geraldine Ferraro leta 1984. Obe sta na volitvah izgubili, tako da ZDA še niso imele predsednice ali podpredsednice. Na Bidna sicer z več strani pritiskajo za izbiro favoritke. Del stranke želi, da bi bila podpredsednica iz bolj levega krila stranke, del ga nagovarja, naj izbere temnopolto ali političarko latinskoameriških korenin. Biden, ki je sam bivši podpredsednik in zdaj torej v vlogi, v kateri je Barack Obama leta 2008 izbral njega, pa ima še dovolj časa za odločitev. Podpredsedniškega kandidata uradno potrjujejo na strankini konvenciji, ki je zaradi epidemije predstavljena in se začne 17. avgusta.