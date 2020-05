Čoln, na katerem je bilo 51 ljudi, med njimi veliko otrok, se je prevrnil zgolj nekaj sto metrov pred obalo otoka, je poročala grška televizija North Aegean. Na pot so se odpravili zgodaj zjutraj iz Turčije.

Potem ko so jih rešili, so morali vsi v 14-dnevno karanteno zaradi pandemije novega koronavirusa. Karanteno so grške oblasti odredile tudi za 16 drugih migrantov, ki so pred tem pristali na južni obali Lezbosa.

V primerjavi z običajnim migrantskim tokom iz Turčije na grške otoke v Egejskem morju je maj miren. Doslej so zabeležili prihod 173 migrantov.

V zadnjih mesecih se je nekoliko zmanjšalo tudi število vseh migrantov v centrih na petih egejskih otokih. Še marca jih je bilo 42.000, zdaj pa jih je 37.000. Migrantski centri so kljub temu še vedno močno preobremenjeni, saj je v njih prostora za vse skupaj okoli 7000 ljudi.