Večji del pogovora je bila namenjen predlogom ukrepov za reševanje položaja turističnih avtobusnih prevoznikov, so po današnjem srečanju, na katerem so sodelovali predstavniki Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS), Gospodarske zbornice Slovenije (GZS), SID banke ter gospodarskega in infrastrukturnega ministrstva, zapisali na slednjem.

Med drugim so predstavniki ministrstva prevoznikom predstavili načrtovani sektorski sklad za prevozništvo v višini 35 milijonov evrov, za katerega bo 10 milijonov evrov prispevala država, 25 milijonov evrov pa SID banka. "Ta bo prevoznikom omogočil pridobitev povratnih sredstev pod ugodnejšimi pogoji. Pri identifikaciji prioritetnih vsebin za financiranje v tem skladu bodo sodelovali tudi predstavniki obeh zbornic," so zapisali na infrastrukturnem ministrstvu.

Obenem so se na srečanju dogovorili, da bo ministrstvo do začetka prihodnjega tedna pripravilo podroben seznam vseh ukrepov, ki so že na voljo prevoznikom. "Pokazalo se je namreč, da marsikateri prevoznik ni dovolj dobro obveščen o ukrepih, ki je vlada že sprejela in so že na voljo," so pojasnili.

Pišek je medtem izpostavil, da si prevozniki v turizmu želijo, da bi državno subvencioniranje čakanja na delo v panogi podobno kot v avtomobilski industriji podaljšali za en mesec, za kar ima ministrstvo posluh, do začetka prihodnjega tedna pa od ministrstva pričakujejo še odgovor o njihovi zahtevi glede nepovratnih sredstev v višini do 10.000 evrov. Do ponedeljka so zato aktivnosti v zvezi z morebitno stavko zamrznili.