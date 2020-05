Kot je na današnji novinarski konferenci povedal Kacin, se bodo v ponedeljek v luči zelo pozitivne epidemiološke ocene z Logajem in glavnim epidemiologom Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Mariom Fafangelom pogovarjali o tem, kako naprej. Saj po njegovih besedah obstaja precejšnje pričakovanje, da se v šolo vrnejo tudi učenci 2. in 3. triade.

"V kolikor bi prišlo do dogovora, pri katerem NIJZ zelo neposredno sodeluje, pa načrtujemo nekje sredi tedna tudi navzočnost ministrice za izobraževanje, znanost in šport Simone Kustec na novinarski konferenci," je povedal Kacin, vendar pričakuje, da bo kaj več znanega tudi že v ponedeljek.

Kot je v izjavi za javnost glede morebitnega nadaljnjega odpiranja šol povedal direktor NIJZ Milan Krek, bo o tem odločila delovna skupina na ministrstvu za izobraževanje. Po njegovih besedah je šole treba odpreti v skladu z možnostmi. V primeru zmanjšanja razredov namreč šole postanejo premajhne, v primeru povečanja razredov pa bi bilo treba sprejeti določene ukrepe.

Ali se bodo s 1. junijem odprle šole za vse učence, je po Krekovih besedah odvisno od epidemiološkega stanja in tudi vseh učiteljev, ki so prek svojih predstavnikov vključeni v to skupino. NIJZ skupaj z ministrstvom in zavodom za šolstvo pripravlja tudi rešitve glede otrok s posebnimi potrebami, kaj več pa naj bi v ponedeljek povedal Logaj.