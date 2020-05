No pasaran*

Če si lahko vsak, ki ima pet minut časa in nekaj sponzorskega denarja, po možnosti iz nekdanjega avstroogrskega bazena, omisli svojo uro televizijskega programa, čemu si ne bi mogel tudi jaz. Časi so namreč zahtevni in zapleteni. Resnica in pravica sta nenehno plen levičarskih predatorjev. Zato sem sklenil osebno prinesti v medijsko krajino sredinsko uravnovešeno in z objektivnim desnim bukejem ožlahtneno analizo stanja v naši politiki in domovini. To je najmanj, kar si zasluži naše pod pandemijo trpeče ljudstvo.