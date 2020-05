Jugoslovanska armada je s pomočjo tržaških množic osvobodila Trst

Tržaške množice, organizirane v Osvobodilni fronti, Delavskem udruženju in Komunistični partiji, so bile že davno pred vojaško zasedbo Trsta organizirane na vojaški način. Že v ilegali se je ustanovila Komanda mesta Trst. Trst se je razdelil na 4 komandne sektorje in 25. aprila so se začele aktivne priprave za splošno oboroženo vstajo. Po posameznih sektorjih in tovarnah so bili že organizirani bataljoni in čete, ki so pričenjali z oboroženimi akcijami. (…)

Vse to se je godilo v zadnjih treh dneh meseca aprila; na dan 1. maja so se na višinah okoli Trsta pokazali prvi jugoslovanski tanki in čete. Že v predmestjih so bili burno pozdravljeni, ne samo od slovenskega prebivalstva, temveč tudi od Italijanskega, ki dobro ve, da more dati pravo svobodo Trsta in mu obenem zagotoviti napredek in blagostanje samo demokratična in federativna Jugoslavija. (…)

Slovenski poročevalec, 12. maja 1945