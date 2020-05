V preteklih tednih so sprostili številne oz. večino ukrepov, ki so jih sprejeli za zajezitev širjenje novega koronavirusa. Med drugim pa ostaja prepoved zbiranja več kot 50 ljudi na javnih mestih.

A tudi to se lahko že čez tri tedne spremeni. "Mislim, da bi lahko sredi junija omogočili združevanje do 500 ljudi, kar bi omogočalo tudi nekatere večje prireditve," je dejala Beovićeva. "O večji številki pa je težko razmišljati. Ob združevanju res večjega števila ljudi je tveganje za prenose večje in možnost omejitve takšnih prenosov bistveno manjša. Ne morete popisati na tisoče ljudi in jih dati v karanteno, saj ne morete vedeti, kdo je bil s kom v kontaktu," je dejala.