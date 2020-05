Nebojša Taraba, producent: Novine so daleč največji avdiovizualni izvozni izdelek v zgodovini Hrvaške

Pijana predsednica države, skorumpiran župan, podkupljivo sodstvo, pohlepna Cerkev in oslabljeni mediji, vse to je mogoče videti v hrvaški seriji Novine, ki je prestopila ne samo meje držav v regiji, ampak celo Atlantik. Tretja in zadnja sezona, ki se je pravkar iztekla na hrvaški nacionalni televiziji (HRT), kasneje pa bo na ogled tudi na Netflixu, je na trenutke sumljivo podobna hrvaški resničnosti, vendar njeni avtorji poudarjajo, da je to zgolj naključje oziroma, kot pravi Nebojša Taraba, solastnik produkcijske hiše Drugi plan, rezultat dobre analize hrvaške družbe. Naključje ali ne, dejstvo je, da je Drugi plan ustvaril serijo, ki je dovolj zanimiva, da jo je odkupil Netflix, njihove produkcije pa so vzbudile tudi pozornost nemške družbe Beta Film, ki je vstopila v lastništvo Drugega plana, s čimer so se v tujino odprla vrata ne samo hrvaškim produkcijam, ampak tudi slovenskim.