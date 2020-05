Evropska novinarka in domača oblast

Svoboda izražanja je nepogrešljiva za uspešno informiranje javnosti, avtonomno delovanje medijev in opravljanje kritične vloge novinarjev v evropskih demokratičnih državah. Z vseh teh vidikov vzbuja zaskrbljenost odločitev senata vrhovnega sodišča v škodo novinarke Mojce Šetinc Pašek. Gre za oškodovanko in potencialno pritožnico na ustavno sodišče in na Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP), kot najbolj ugledni sodni instituciji za varstvo človekovih pravic in svoboščin. ESČP ne omenjam zato, ker pritožnica ne bi mogla uspeti z ustavno pritožbo, temveč zato, ker mora evropske demokratične standarde iz sodb ESČP upoštevati tudi ustavno sodišče.