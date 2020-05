V Grosupljem podpisali pogodbo o urejanju Grosupeljščice

Predstavniki grosupeljske občine, Direkcije RS za vode in podjetja CGP so danes podpisali dobrih šest milijonov evrov vredno pogodbo, s čemer se pričenja gradnja zadrževalnika Veliki potok. Gre za prvo fazo projekta izboljšanja poplavne varnosti kraja ob potoku Grosupeljščica, so danes sporočili z občine.