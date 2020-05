Business Insider se je »oborožil« s podatkom, da samo 11 odstotkov prebivalcev te skandinavske dežele ne zaupa državnemu epidemiologu Andersu Tegnellu, odgovornemu za ukrotitev korone, in povprašal, od kod tolikšna vera v njegov prav. Mazdak Dorosti, bančnik iz Stockholma, središča izbruha okužbe na Švedskem, je priznal, da imajo v primerjavi s skandinavskimi sosedi več umrlih, a »verjamejo vladi, čeprav to komu zveni nenavadno«. Ylva Beland, študentka medicine na Univerzi Umea, potrjuje, da obstajajo ljudje, ki menijo, da bi morali zaustaviti vse življenje že pred dvema mesecema, vendar so »na splošno ljudje zadovoljni, zlasti tisti, s katerimi se družim, to pa so študentje medicine«. Njen oče Markus Beland, Nemec po rodu, sicer pa zdravnik v Jokkmokku pri arktičnem krogu, dodaja, da ga izjemno veseli švedsko ravnanje v pandemiji. »Mislim, da je zelo razumno. Še nikoli nisem tako cenil tega, da živim na Švedskem, kot zdaj,« je zaupal Business Insiderju. Karin Beland Lindahl, profesorica z univerze za tehnologijo v Lulei, zagotavlja, da je švedska strategija povsem razumna zaradi visokega zaupanja družbe. »Seveda ne vsak, a velika večina ljudi stori tisto, kar jim priporočijo za njihovo dobro, in tokrat gredo stvari v pozitivno smer.« Politolog z Univerze Umei Anders Lidström dodaja, da se na Švedskem vladna priporočila dejansko upoštevajo kot navodila in zato ljudi ni treba siliti v ravnanja. Kako to deluje, je pojasnil s primerjavo: če prejmete priporočilo, naj ne jeste nečesa strupenega, boste vedeli, da zaužitje ni najboljša ideja, in ne potrebujete zakona za to. Lidström še ugotavlja, da kljub večjemu številu umrlih kot marsikje drugje socialdemokratski vladi podpora raste, zaupanje v javno zdravstvo pa krepi. Astrid Hedin, osredotočena na švedsko politiko na univerzi v Malmöju, pa je prepričana, da Švedi strokovnjakom in vladi ne zaupajo slepo. Verjamejo jim, ker se ne predstavljajo za nezmotljive in ker so dali jasno vedeti, da bo Švedska nemudoma sledila državi, ki bo našla učinkovit odgovor na krizo, globalno sproženo s koronavirusom.