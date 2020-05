Isti vir navaja, da 59-letni Črnogorec iz osebnih razlogov odhaja iz hrvaške prestolnice, ki ga je že vodil med letoma 2014 in 2016. Vujović je bil eden najboljših zunanjih igralcev na svetu v osemdesetih in prvi polovici devetdesetih let minulega stoletja, ko je na klubski sceni igral za Metaloplastiko iz Šabca ter Barcelono, v dresu nekdanje skupne Jugoslavije pa je slavil na poletnih olimpijskih igrah v Los Angelesu 1984 in na svetovnem prvenstvu dve leti kasneje v Švici.

V trenerski karieri je vodil številne klube, kot so Metaloplastika, Ciudad Real, Vardar iz Skopja, Al Shabab, Koper in Železničar iz Niša, bil pa je tudi selektor Jugoslavije, Srbije in Črne gore ter Slovenije. V Sloveniji je bil selektor med letoma 2015 in 2019 ter z njo osvojil bronasto kolajno na svetovnem prvenstvu v Franciji 2017 ter šesto mesto na poletnih olimpijskih igrah v Rio de Janeiru 2016. Decembra lani ga je na selektorskem položaju zamenjal švedski strokovnjak srbskih korenin Ljubomir Vranješ.