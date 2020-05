Priča dogodku je bilo več sodelujočih na videokonferenci, ki so nemudoma poklicali policijo, ko so videli, kako je sin zabodel očeta.

32-letni sin je po dogodku zbežal, a so ga kmalu ujeli. Obtožili so ga umora druge stopnje in ga odpeljali v bolnišnico zaradi lažjih poškodb, ki jih je dobil, ko je po dogodku skočil skozi okno.

Ostale podrobnosti dogodka niso znane, je na spletni strani poročal New York Post.