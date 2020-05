Na posnetkih na pakistanskih televizijah je videti letalo pakistanske letalske družbe Pakistan International Airlines, kako je treščilo na stanovanjsko naselje.

»Letalo je strmoglavilo v Karačiju. Poskušamo ugotoviti natančno število potnikov. Po prvih podatkih je bilo na letalu 99 potnikov in osem članov posadke,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal tiskovni predstavnik pakistanskih oblasti za nadzor letalskega prometa Abdul Satar Hohar. Dodal je, da je bilo letalo na poti iz mesta Lahore na vzhodu države.

Na družbenih omrežjih so zaokrožili posnetki s kraja nesreče.

Fire trucks are at the sight....rescue operations are under way for PIA Airbus A320 crash site in Karachi. It is a congested urban area. This has been a terrible year all around. The wreckage and homes remain on fire with jet fuel. pic.twitter.com/FEgO8mc9zB — Fakhr-e-Alam (@falamb3) May 22, 2020

Nemška tiskovna agencija dpa poroča, da je na kraju letalske nesreče poškodovanih več hiš. Območje je policija že zavarovala. Poteka reševalna operacija. Na televizijskih posnetkih je videti reševalna vozila, kako hitijo na kraj nesreče, nad katerim se vije gost dim.

PIA Airbus crashes with 107 onboard, including 8 crew members near Karachi airport #Pakistanpic.twitter.com/AdfT1xzK9I — Nadeem Malik (@nadeemmalik) May 22, 2020

Nesreča se je zgodila le nekaj dni potem, ko je Pakistan ponovno dovolil komercialne letalske polete, ki so jih prekinili zardi pandemije covida-19.

Casualties feared on ground where the PIA flight crashed inside a residential area in Karachi, Pakistan. Rescue efforts continue in the area as of now. pic.twitter.com/7ncRTdXMyH — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) May 22, 2020