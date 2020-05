Tedi, »pametni« kolesar

Slovenski policisti iz tedna v teden bolje obvladajo družbena omrežja, prek katerih nas obveščajo o izgubljenih kužkih (ki vedno hitro najdejo lastnika) in reševalnih akcijah mož v modrem, obenem pa platformo spretno uporabljajo za opozarjanje na varnost v prometu. Ta teden jim je na pomoč priskočil Tedi, glavni junak videa, ki je za potrebe akcije »varni na kolo« demonstriral, česa na cesti ne početi. »Tvoj #bff (bestič, prijatelj, op.p.) naj bodo prometna pravila, prava oprema in čelada,« so zapisali nad simpatičnim, zabavnim in poučnim videom, katerega objave se ne bi sramovali niti naši največji spletni vplivneži. #pohvalanadan

Pretep pri rdeči luči

Naključno čakajoči v prometnem zamašku so si v sredo sredi Zagreba čas krajšali s spremljanjem »pocestnega boja«. En razgretež je drugemu odvzel prednost, kar je za seboj potegnilo niz neslutenih razsežnosti. Letele so pesti, doneli kriki, medtem ko je sopotnica z mahanjem skušala »petelina« spraviti narazen. Nekateri so spopad spremljali mirno in ga snemali, drugi so skušali dvojico pomiriti. Ko se je na semaforju prižgala zelena, je 26-letnik skočil v svojega opla, zapeljal desno na drug pas in se zaletel v svojega »nasprotnika« v audiju. Nato je hotel pobegniti, a mu je dvanajst let starejši voznik sledil do naslednje rdeče luči. Tam se je prilepil na oplov zadek in potnike, ki so izstopili, skoraj povozil. Po pisanju hrvaških medijev bosta oba srboriteža plačala kazen za nevarno vožnjo, mlajši pa se bo moral zagovarjati še zaradi poškodovanja tuje stvari. Toliko o tem, da smo se med izolacijo »zazrli vase«, prišli v stik sami s seboj in se umirili.

Selfi z glavo v lobanji

Kulturnega udejstvovanja je očitno primanjkovalo mlajšemu Avstralcu, ki je v nedeljo ponoči domnevno vdrl v najstarejši muzej v Sydneyju, zaradi prenove zaprt že od avgusta lani. Posnetek nadzornih kamer kaže, da se je več kot pol ure sprehajal med eksponati, tiste najljubše pa si je ogledal zelo od blizu. Najbolj se mu je prikupilo okostje tiranozavra. V njegov gobec je pomolil glavo in nepozabni trenutek ovekovečil s sebkom. Po navedbah zaposlenih je sunil še neko razstavljeno umetnino, za čas pohajkovanja po muzeju pa si z obešalnika »sposodil« kavbojski klobuk. Policisti nad njegovim početjem niso bili navdušeni, moški se je sam predal, kmalu ga čaka obisk sodišča.

Osel na cesti, pav v iskanju ljubezni

V bližini Osijeka pa je prišlo do prometne nesreče, za katero je bil (vsaj delno) odgovoren osel. A v tem primeru tisti na štirih nogah. Žival je namreč v rahlem drncu skočila na cesto v trenutku, ko je mimo pripeljal 74-letni voznik, ki se trčenju ni mogel izogniti. Moški jo je odnesel nepoškodovan, nesrečna žival pa si je rane celila v hlevu. Oslov lastnik bo moral zaradi slabega nadzora živali plačati kazen. Bolj zabaven pobeg pa je uspel pavu, ki jo je ucvrl iz živalskega vrta v Bostonu. Na lov za »ogromnim, dokaj zastrašujočim, a izjemno čudovitim« ptičem so se zagnali lokalni policisti. Izkušeni pri pregonu kriminalcev so se znašli v zagati, kako naj se lotijo pava. Razmišljanje izven okvirjev jih je privedlo do ideje, da so pisano žival v ogrado zvabili s paritvenim klicem, ki so ga predvajali prek telefona. »Snežko« se je nanj odzval, od doma je namreč pobegnil ravno zaradi iskanja primerne družice, ponj pa so kmalu prišli oskrbniki. Ali je bil ljubezenski pohod uspešen, policisti niso poročali.

Tatiča zaklenil v avto

V manjšem kalifornijskem kraju je ropar s pištolo v roki voznika tesle nagnal iz vozila, sedel vanj in se odpeljal. Na srečo se je lastnik spomnil možnosti, ki jo ponuja ta pametni električni avto – z aplikacijo na telefonu je namreč izklopil motor in zaklenil avto. Z roparjem v njem. Do prihoda policistov mu ni uspelo najti gumba, s katerim bi od znotraj odprl vrata, na to pa so morda vplivale tudi droge, pod učinkom katerih je bil.