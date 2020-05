Policisti so ugotovili, da je 61-letni moški vozil kmetijski traktor brez kabine ali varnostnega loka po sadovnjaku v bližini ene od stanovanjskih hiš. Pri manevru polkrožnega obračanja z zgornje na spodnjo teraso sadovnjaka je izgubil oblast nad traktorjem, ki je nato začel drseti po strmem klancu. Pri tem ga je skušal ustaviti, a mu to ni uspelo. Traktor je nato zapeljal po strmem pobočju, pri čemer ga je večkrat prevrnilo. Na koncu je traktor prevrnjen obstal na kolovozni poti pod strmo brežino, traktorist pa je obležal v jarku.

Zdravnica je odredila sanitarno obdukcijo, ki jo bodo opravili na inštitutu za sodno medicino. Poleg policistov so na kraju posredovali tudi gasilci iz poklicne gasilske enote Nova Gorica in prostovoljni gasilci iz Dobrovega, ki so po poročanju uprave za zaščito in reševanje nevtralizirali razlite motorne tekočine.

O tragičnem dogodku v Goriških Brdih je policija obvestila tudi preiskovalnega sodnika novogoriškega okrožnega sodišča. Prometni policisti bodo o vseh ugotovljenih dejstvih s pisnim poročilom obvestili tožilstvo.