Zagotovilo, da je namestitev rezervirana, so lahko potrdilo rezervacije namestitev vseh ponudnikov namestitev za vse oblike turistične namestitve, pogodba o najemu v kampu, pogodba o stalnem privezu ali potrdilo o rezervacijio priveza v pristanišču navtičnega turizma, vavčer turistične agencije in podobno, so odgovorili na eno izmed najbolj pogostih vprašanj o tem, kaj potrebujejo turisti iz držav EU in evropskega gospodarskega prostora (EGP), ki imajo rezervirano namestitev na Hrvaškem.

Če imajo državljani nepremičnino ali plovilo na Hrvaškem, je na mejnem prehodu treba pokazati dokazilo o lastništvu, pogodbo o nakupu ali drugo dokumentacijo, iz katere je možno ugotoviti, da gre za lastnika nepremičnine ali plovila. V tem primeru bodo z lastnikom lahko vstopili tudi člani ožje družine, so navedli v hrvaškem, angleškem in nemškem jeziku.

Državljani EU, ki imajo nepremičnino na Hrvaškem in si jo želijo urediti po daljšem času, ko je niso mogli obiskati, lahko s seboj pripeljejo člane svoje ožje družine, kot so soproga in otroci.

Na vprašanje državljana EU, ki ima službeno srečanje na Hrvaškem in bi želel s seboj povesti partnerko, so odgovorili, da je treba pokazati povabilo za poslovno srečanje podjetja s Hrvaške. Partnerka pa nima pogojev za vstop v državo, če tudi sama ni uradno povabljena.

Hrvaška policija bo vsem potnikom ob prehodu meje izročila letak z navodili in priporočili hrvaškega zavoda za javno zdravstvo, ki jih je treba spoštovati 14 dni po vstopu v državo. Izpostavili so, da je ukrep samoizolacije mogoče določiti le osebam, za katere med nadzorom meje ugotovijo, da so bili v stiku z okuženimi z novim koronavirusom.

Objavili so tudi odgovore na najbolj pogosta vprašanja hrvaških državljanov in oseb, ki niso državljani EU/EGP. Kot so izpostavili je vse dodatne odgovore možno dobiti ob izpolnitvi elektronskega obrazca na spletni strani notranjega ministrstva. Na spletni strani https://mup.gov.hr/uzg-covid/286210 bodo odgovore na najbolj pogosta vprašanja kmalu objavili tudi v drugih jezikih, so napovedali.