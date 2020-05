Nagrado, ki jo že trinajsto leto zapored podeljuje skupnost Start:up Slovenija v sodelovanju s Slovenskim podjetniškim skladom, ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter aktivnimi deležniki slovenskega ekosistema, prejme podjetje oziroma ekipa, ki s svojimi dosežki, dejanji, ugledom in razvojnim potencialom predstavlja novo generacijo slovenskih inovativnih podjetnikov. Strokovno komisijo, ki je med petimi finalisti izbrala najobetavnejšega, so sestavljali ustanovitelj podjetij Layer in Vox.io Tomaž Štolfa, priznani profesor na Stanfordu in vodilni znanstvenik v Pinterestu Jure Leskovec, investitor in partner v Fil Rouge Capital Aleš Pustovrh, direktorica Slovenskega podjetniškega sklada Maja Tomanič Vidovič in direktor Malih junakov, lanskoletnega prejemnika nagrade slovenski startup leta 2019, Mic Melanšek.

Predstavljamo pet finalistov, ki so strokovno komisijo najbolj prepričali s svojimi izdelki in dosežki.

Evegreen Onesnaženost okolja s plastiko je postal eden največjih izzivov moderne družbe, zato je iskanje naravi prijaznih rešitev nuja za ohranitev okolja za naše potomce. Plastiki primerna alternativa je bioplastika, a ta zaradi sestave mnogokrat ni stoodstotno razgradljiva. Startup Evegreen razvija stoodstotno biorazgradljive, naravi prijazne materiale na osnovi organskih odpadkov, ki jih proizvedejo različna industrijska ter uvozna podjetja. Tako jih po eni strani razbremenijo stroškov z odpadki, po drugi pa nadomestijo del njihove ponudbe z zelenimi, inovativnimi izdelki. Doslej so pri ustvarjanju novih receptur uporabili že pšenično slamo, riževe in pšenične luščine ter odpad kave. Lani je Evegreen sklenil sodelovanje z Gorenjem, BSH, Plastiko Skaza, Kemijskim inštitutom, Svečo, v 2020 pa z Atlantic Groupo ter slovensko mikropivovarno Clef Brewery. Njihov potencial je prepoznalo že veliko organizacij, vse od Gospodarske zbornice Slovenije pa do Evropske komisije.

Influee V današnji poplavi produktov je naša pozornost omejena bolj kot kadarkoli doslej. Vedno manj pozornosti namenjamo oglasom, zato danes podjetja gradijo odnose s svojimi uporabniki s pomočjo vplivnežev in kreatorjev pristnih vsebin. Pri tem se srečujejo z izzivom, kje in kako najti najbolj primerne za svojo blagovno znamko. Influee je platforma, na kateri lahko podjetja na enem mestu najdejo kreatorje vsebin in vplivneže za svoje občinstvo glede na interese, nacionalnost, avtentičnost in odzivnost sledilcev. Podjetja na enem mestu spremljajo analitiko vseh kampanj, generirajo nove vsebine za druge oglaševalske kanale in sproti spremljajo doseženi učinek. Ekipa Influee uspešno sodeluje z globalnimi blagovnimi znamkami, kot so EQUA, Luna/TBWA, Studio Moderna, Sensilab, Ličila.si, Bob, Filippo Loreti in Layoners.

Grid Instruments V zadnjih letih smo priče skokoviti rasti obnovljivih virov energije, toplotnih črpalk in polnilnic za električna vozila. To povzroča preobremenjenost določenih delov omrežja, saj elektrodistribucijska podjetja nimajo pregleda nad celotnim omrežjem. Za varno in zanesljivo dobavo električne energije je treba uvesti nove pristope k upravljanju infrastrukture, kar zahteva dobro poznavanje omrežja. Ekipa Grid Instruments razvija sistem Gridscope, ki elektrodistribucijskim podjetjem omogoča dobro poznavanje omrežja in posledično premišljeno načrtovanje razširitve ter ojačitve svoje infrastrukture. Rešitev je sestavljena iz več delov, in sicer merilne opreme v obliki stacionarnih in prenosnih naprav, ter platforme, ki pretvarja, analizira in spremlja zbrane podatke iz naprav v realnem času. Te identificirajo ter dajejo oceno parametrov njihovega omrežja, ki so potrebni za uporabo v drugih naprednih sistemih za spremljanje in nadzor omrežja. Ekipa je že uspešno izvedla pilotni projekt za del rešitve pri slovenskemu elektrodistribucijskem podjetju.

InstaText Podjetniki, profesorji na fakultetah, pisci knjig, pravni strokovnjaki, zaposleni v prevajalskih agencijah in vladnih inštitucijah pri svojem delu pogosto pisno komunicirajo v angleškem jeziku. Vsem, ki jim besede ne tečejo tako gladko kot v maternem jeziku, to povzroča nemalo stresa, predvsem pa jim jemlje ogromno časa. Za boljšo razumljivost in berljivost pogosto posegajo po obstoječih orodjih, ta pa jim nudijo le slovnično korekcijo besedil. InstaText je spletna platforma, ki na podlagi umetne inteligence ustvari takojšnja priporočila in ideje, kako vsebinsko izboljšati tekst, ga narediti bolj berljivega in razumljivega. Za razliko od Grammarlyja, ki je osredotočen na slovnične popravke, InstaText besedila obogati, saj piscu ponudi predloge za izboljšano besedišče ter ustreznejšo rabo besed, popravi pa tudi slovnične napake. Če je potrebno, preoblikuje celoten stavek in ga umesti v kontekst besedila. Samo v prvih treh mesecih, odkar je ekipa rešitev poslala na trg, je zaposlenim v akademskih krogih prodala za več kot 30.000 evrov licenc, trenutno ima več kot 3000 aktivnih uporabnikov.