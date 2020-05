V soboto bo zjutraj pretežno oblačno, čez dan pa večinoma sončno. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, najvišje dnevne od 23 do 27 stopinj Celzija.

Obeti: V noči na nedeljo se bo od severa pooblačilo, dež bo prehodno zajel vso Slovenijo. V bližini morja bo tudi zagrmelo. Do jutra bodo padavine že ponehale. Nedelja bo povečini sončna, le v notranjosti bo čez dan nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Nekoliko hladneje bo, pihal bo veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. V ponedeljek bo večinoma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Na vzhodu bo še pihal severni veter.

Vremenska slika: Nad srednjo Evropo, Alpami in severnim Sredozemljem je območje visokega zračnega tlaka. V višinah priteka k nam postopno toplejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Prevladovalo bo sončno vreme z občasno nekoliko povečano oblačnostjo. V Alpah bo popoldne nastala kakšna ploha.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje ljudi ugoden in v krajih s sončnim vremenom spodbuden. V soboto se pričakuje zmerna obremenitev zaradi vremena, ki se bo kazala s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, z manjšimi motnjami v spanju in utrujenostjo. Priporočeno je uživanje lahke hrane in dosledno upoštevanje morebitnih predpisanih diet in zdravil.