Trata je življenjsko okolje, ki se začne neposredno pred hišnimi vrati. Nešteto travnih bilk tvori zeleni organizem, ki pozitivno učinkuje na okolico. Čisti zrak, tvori kisik, uravnava temperaturo, tlom daje oporo ter blaži hrup. Je prostor, kamor se odrasli umaknejo, ko potrebujejo nekoliko miru, je igrišče otrokom, domačim ljubljencem in dom številnim živalskim vrstam. Da nam prinese vse to veselje ob pogledu nanjo, pa jo je treba primerno negovati.

Zdrava trata namreč raste vso sezono, zato moramo zanjo skrbeti ves ta čas. Po pomladnem prezračevanju in gnojenju je pomembna redna košnja, ki je osnova za zdravo rast. Od pomladi do konca jeseni s košnjo trave pomagamo k rasti novih poganjkov, listov in živic. S košnjo trave poskrbimo tudi za gosto travno rušo in preprečimo razraščanje plevela. Optimalna višina košnje ohrani dovolj hranilnih snovi v rastlini in prepreči izsušitev.

Zbiranje in mulčenje trave Zbiranje trave je zelo razširjen način košnje. Pri tem se pokošena trava zbira v košari. Nož za košnjo vzpostavi tok zraka, s čimer se travne bilke postavijo pokonci in košnja poteka izredno natančno. Zaradi zračnega toka in kosilne enote se pokošena trava optimalno izpiha v košaro za travo. Ta način košnje je primeren tudi pri mokri in višji travi. Pri mulčenju oziroma košnji z mulčenjem nož travo nareže in nadrobi na majhne koščke. Ti koščki padejo nazaj na travno rušo in postanejo okolju prijazno zeleno gnojilo. S tem odstranjevanje pokošene trave ni potrebno. Ker se trava med mulčenjem le nekoliko skrajša, je treba kositi pogosteje. Z robotskimi kosilnicami je samodejno mulčenje možno že več let. Po vzpostavitvi sistema te kosilnice za mulčenje travo režejo v celoti samodejno. Za lažjo organizacijo so nekatere naprave že povezane s spletom in omogočajo upravljanje prek aplikacije. S tem lahko nego trate izvajate neodvisno od časa in vremenskih pogojev, zmanjša pa se tudi delovni obseg.

Primeren pogon za posamezna opravila Seveda je za košnjo trate pomembno izbrati primerno orodje za pomoč pri delu. Na izbiro kosilnice ali motorne kose vplivajo različni dejavniki, kot so površina oziroma velikost zelenice, prosti čas, ki ga nameravamo posvetiti vzdrževanju, oblika terena, namembnost vrta in ne nazadnje tudi bližina sosedov, ki jih bodo razveseljevale čim bolj tiho delujoče naprave. Tako lahko izbiramo med številnimi akumulatorskimi, bencinskimi in električnimi napravami in prav gotovo med široko paleto proizvajalca STIHL najdemo najprimernejšo za svoj vrt. Motorji bencinskih kosilnic so posebno zmogljivi in robustni. Primerni so za velike trate, daljše košnje in večje napore. Z njimi brez težav pokosimo tudi mokro in višjo travo. Z električno kosilnico delo poteka še posebno tiho in prijazno do sosedov. Zaradi električnega napajanja prek vtičnice pri obratovanju tudi ne prihaja do nastanka emisij. Naprave so zaradi nizke teže enostavne za prenašanje in upravljanje. Tudi vzdrževanje in nega sta minimalna. Akumulatorske naprave so brez kabla, okolju prijazne in prilagodljive. Zaradi svoje izjemne mobilnosti in okretnosti so predvsem pri vrtovih nepravilnih oblik in gosto zasejanih vrtovih zelo dobrodošle. Akumulatorske kosilnice delujejo z malo hrupa in se jih upravlja enostavno. Zaradi baterij delujejo brez emisij.

Za večje površine Za velike travnate površine STIHL ponuja bencinske kosilnice serije 6, ki bodo uporabnike prepričale z zmogljivostjo in izjemno funkcionalnostjo, udobjem, obliko, ergonomijo in dolgo življenjsko dobo. Dodatno so za večje trate in zahtevnejše terene na voljo še namenske bencinske kosilnice STIHL RM 3 RT s tremi kolesi, ki prepričajo s svojo okretnostjo in širino košnje 48 cm. Z njimi boste lažje kosili okoli grmičevja in dreves ter na ozkih in zakotnih predelih trate, pri tem pa izbrali, ali boste bencinsko kosilnico uporabljali s stranskim izmetom ali kot kosilnico za mulčenje. Za popoln rezultat bo poskrbel nož za košnjo, ki ga z nastavitvijo višine košnje v petih stopnjah prilagodite svojim željam. Pri transportiranju ali skladiščenju kosilnic STIHL RM 3 RT pomagajo hitri napenjalniki Quick-Fix in preprosto preklapljanje krmila. Za velike zelenice z drevesi in grmičevjem so primerne tudi okretne sedežne kosilnice STIHL serije R4, ki združujejo visoko kakovost in najsodobnejšo tehnologijo ter jih je mogoče povsem enostavno upravljati. Traktorske kosilnice serij T5 in T6 ob udobni vožnji zagotavljajo še odličen rezalni učinek. Sedežne kosilnice STIHL so na voljo z različnimi močmi motorjev, različnimi širinami košnje in optimalnim priborom za mulčenje, kar omogoča individualno prilagoditev vsem potrebam. Za srednje velike zelenice in zelo natančno košnjo Unicommerce priporoča bencinske kosilnice iz serij 2, 4 in 5. Na voljo so v različnih zmogljivostnih skupinah in izvedbah, na primer s kolesnim pogonom (T), brezstopenjsko uravnavanim pogonom Vario (V), električnim zagonom s ključem (E) ali s praktično sklopko za ustavitev noža (S). Večnamenske kosilnice STIHL Multi-Mäher™ (M) po izbiri kosijo ali mulčijo. Ergonomske, izjemno okretne in vodljive bencinske kosilnice STIHL RM 248 odlikujeta ročaj Super Soft za prijetno in ergonomsko vodenje naprave ter velika, 55-litrska košara, ki omogoča delo brez premorov, izbirate pa lahko tudi med 7-stopenjskimi nastavitvami višine košnje (od 25 do 75 mm). Bencinsko kosilnico STIHL RM 253 za srednje velike in velike trate odlikujeta širina košnje 51 cm in zmogljiv B&S (Briggs & Stratton) motor z ventili OHV, ki ponuja dovolj moči, da boste pripravljeni na vsako nalogo.