Dve botanični družini

Plodovke, ki jih sadimo na naše vrtove in v rastlinjake, spadajo v dve botanični družini: razhudniki (paradižnik, paprika, jajčevec) in bučnice (kumare, buče, bučke, lubenica, melone). V Evropo smo jih prinesli pred več sto leti iz Južne oziroma tropske Amerike in Indije. Že to nam pove, da so navajene visokih temperatur, ki jih lahko v našem okolju zagotovimo v zaščitenem prostoru ali pa z dovolj pozno oziroma vremenskim razmeram primerno saditvijo in setvijo na prosto. Primeren čas za saditev pomeni, da v našem podnebnem območju počakamo, da minejo še zadnji spomladanski dnevi, ko so možne pozeba ali temperature pod 10 °C. Že velikokrat nam je zgodnje posevke, sadno drevje in vinsko trto uničila slana. Nevarnost pozebe obstaja vse do ledenih mož, to je do sredine maja. Tudi samo nizke temperature ponoči lahko povzročijo prehlad rastlin.