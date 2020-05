Na svetu naj bi bilo okoli 2,5 milijarde ljubiteljev videoiger, samo lani pa je tekmovanja profesionalnih igralcev spremljalo skoraj pol milijarde ljudi. To e-šport po gledanosti postavlja celo pred golf in ragbi, ki se ponašata z bistveno daljšo tradicijo. Še nekoliko bolj impresiven je podatek, da je število e-športnih navdušencev, ki redno spremljajo e-športne turnirje, v zadnjih letih poskočilo za 16 odstotkov, zato ne preseneča, da je e-športni trg letos presegel vrednost 1,1 milijarde evrov. Z visokimi številkami se sicer lahko pohvali tudi Slovenija. Ta ima skoraj 700.000 igralcev, od tega kar 40.000 potencialnih e-športnikov, že zdaj pa se s profesionalnim igranjem videoiger preživlja okoli ducat Slovencev.

Prvi koraki so bili že narejeni, saj je Zavašnik že januarja na to temo spregovoril s tedanjim pristojnim ministrom za šport Jernejem Pikalom, v kratkem pa načrtuje tudi sestanek na Olimpijskem komiteju Slovenije (OKS). »Z novim ministrom za šport še nismo stopili v stik, je bil pa nekdanji minister Pikalo zelo razumevajoč in se zaveda potenciala e-športa. Zdaj ko imajo ljudje na vodilnih položajih otroke, ki igrajo igre, je veliko lažje. Na OKS je bil generalni sekretar Blaž Perko že leta 2018 pripravljen na naslednje korake. Je pa res, da pri OKS sledijo smernicam Mednarodnega olimpijskega komiteja. Ko bo ta dal zeleno luč, bo tudi OKS skočil na vlak. To bo konkreten korak naprej,« je prepričan Zavašnik.

Tudi zato so igralci in društva v Sloveniji prepoznali potrebo po ustanovitvi domače zveze, ki bi skrbela za popularizacijo, legitimizacijo in standardizacijo e-športa pri nas. »Največjo težavo predstavlja slabo poznavanje e-športa v javnosti in stereotipi okoli tega. Večina ljudi ne razume igranja videoiger, kaj šele profesionalnega igranja. Spreminjanje miselnosti ljudi je zato največji izziv. Definitivno pa je naš glavni cilj podpora lokalni igričarski skupnosti, da ji ponudimo temelje, na katerih lahko gradi prihodnost,« o preprekah, s katerimi se sooča e-šport v Sloveniji, spregovori predsednik Društva za elektronske športe (spid.si) Samo Zavašnik , ki je ta teden skupaj s partnerji najavil namero o ustanovitvi Slovenske e-športne zveze (SEZ).

Trk dveh interesov

A stvari se že zapletajo, saj so pobudo za ustanovitev nacionalne e-športne zveze skoraj istočasno podala tudi društva Dragons esport, Twire.gg in pByte, ki so si nadela delovno ime E-športna zveza Slovenije (ESZS). »E-športna zveza Slovenije nas je že pred časom povabila k sodelovanju pri ustanavljanju zveze, a se je izkazalo, da nimajo prave strukture, veliko je bilo nesmislov, priznanje države pa ni bila njihova prioriteta. Sam sem napisal nekaj dolgih esejev, s katerimi sem želel stvari premakniti v pravo smer, vendar so se odzvali zelo defenzivno. Zaradi tega smo se raje umaknili. Sledil je manjši pritisk z njihove strani. Dejali so, bom citiral: 'Tisti, ki ne bodo odzivni, ne bodo pri koritu in ne bodo mogli povedati, da so bili poleg ob ustanovitvi e-športne zveze Slovenije.' To je izbilo sodu dno in sprevidel sem, da sodelovanje ne bo možno,« razlaga Zavašnik.

Da jabolko spora predstavljajo drugačni pogledi, priznava tudi Anže Plevel iz ESZS. Kot obrazloži, so društva več mesecev sestankovala, tik pred ustanovitvijo zveze pa je nato prišlo do razdora. Sam pravi, da je dobil vtis, da nekateri namerno zavlačujejo z ustanovitvijo zveze, saj so se na sestankih morali mnogokrat vračati k stvarem, ki so bile že dorečene. »Ne vem, zakaj se je vse tako vleklo. Nekatere je motilo, da imajo društva, ki so mlajša, več glasov kot tista, ki delujejo že leta. Prvotni pogoj je sicer bil, da nihče od ustanovnih članov ne bo postal predsednik zveze, saj bi lahko prišlo do preferiranja lastnega društva. Nekaterim je to očitno šlo v nos,« razmišlja Anže Plevel. Ob tem dodaja: »Mnenja se verjetno krešejo tudi zaradi osebnih interesov in užaljenosti na obeh straneh.«

Kljub drugačnim pogledom pa pri obeh zvezah zatrjujejo, da razhajanja niso tako velika, da ne bi mogli sesti za mizo in poskušali najti skupni jezik za dobrobit e-športa pri nas. »Še vedno smo odprti za sodelovanje, saj je bolje, da stopimo skupaj, kot pa da obstaja med nami tekmovalnost. Ta škoduje obema stranema. Ali to naredimo kot ena zveza ali pa kot dve, pa si morda nato porazdelimo zadolžitve. Interes vseh nas je, da e-šport v Sloveniji dvignemo na višjo raven. Ostajam optimist, je pa vse skupaj zagotovo slaba reklama za vse nas,« še priznava Plevel.