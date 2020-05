Enajsta seja izvršnega odbora Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez, na kateri so člani razpravljali o prerazporejanju sredstev letnega programa športa v višini 18,72 milijona evrov, je bila izjemno pestra. Glas je najbolj povzdignil podpredsednik OKS Janez Sodržnik. Odločnejšo držo, v kateri ni manjkalo očitkov, je prvič v javnosti pokazal državni sekretar za šport v vladnem kabinetu Marjan Dolinšek. Strokovno se je izkazala direktorica direktorata za šport na pristojnem ministrstvu Poljanka Pavletič Samardžija. Spravljiv, a kljub temu neposreden, je bil predsednik OKS Bogdan Gabrovec. Športna ministrica Simona Kustec pa je uvodoma povedala svoje ter zapustila sejo.

Simona Kustec je dala vplivnim športnim funkcionarjem vedeti, naj se ne pritožujejo preveč, ker so v izrednem stanju države v prvem dodatnem varčevalnem pozivu vlade športu odvzeli dobre tri milijone evrov. Opomnila je, da so na celotnem ministrstvu, ki ga vodi, skupaj ostali brez 35 milijonov evrov. Dodala je, da je v drugem pozivu šport ostal nedotaknjen. Bogdan Gabrovec je v odzivu dejal, da če kdaj, šport zdaj potrebuje pomoč. »Če pa mu država ne more ničesar dati, naj mu vsaj ne vzame,« je pristavil ter profesionalne športne politike opomnil, da je Slovenija po uspešnosti športnikov glede na število prebivalcev med najboljšimi petimi na svetu, da pa dobi odstotkovno najmanj državnega denarja izmed vseh članic Evropske unije.

Seje na Masarykovi 16 v Ljubljani se je udeležil tudi državni sekretar za šport Marjan Dolinšek. Uvodoma je dejal, da ima mandat predsednika vlade ter da lahko v vsakem trenutku govori v njegovem imenu. »Če Janezu Janši ne bi bilo do športa, potem šport ne bi imel svojega državnega sekretarja,« pravi Marjan Dolinšek. V nadaljevanju je zatrdil, da si je vlada z OKS in pristojnim ministrstvom močno prizadevala, da je letni program športa ostal podprt do zadnjega evra, da pa je trimilijonski primanjkljaj šel na račun investicij, ki jih ne bi bilo mogoče izvesti v letošnjem letu. Dolinšek je dejal, da je vlada dopustila, da so se postavke v okviru letnega programa športa prerazporedile iz panog, v katerih sredstva zaradi epidemije koronavirusa ne bi bila izkoriščena, na področja z večjim zagonom. »Vse v nameri dobrega za šport,« je dejal ter obljubil, da bo imela vlada v naslednjih tednih posebno sejo za šport, na kateri bo reševala problematiko.

Dolinšek verjame, da bo šport dobil še kakšno državno pomoč v četrtem ali petem zakonodajnem svežnju ukrepov za blažitev posledic epidemije, pri čemer ne bo izvzet niti iz tretjega. Olimpijski komite je pozval k boljšemu sodelovanju. Okaral je Bogdana Gabrovca, ker v težkem položaju države vidi le športne probleme, ter se lotil tudi novinarjev. Dejal je, da se vlada in ministrstvo doslej nista odzivala na zapise v medijih, pa čeprav so nekateri novinarji škodoželjni. »Vlada ves čas išče denarne rezerve. Skrbi nas kriza, ki bo sledila prvemu valu epidemije. Bomo morali pa odpovedati kakšen časopis,« je med drugim dejal Dolinšek.

Potem ko je Poljanka Pavletič Samardžija pojasnila pristojnosti prerazporeditve sredstev v okviru letnega programa športa, ki je bil s strani OKS sicer potrjen februarja, je sledila daljša razprava, v katero se je vključila večina članov izvršnega odbora. Največ je bilo govora o 280.000 evrih, ki so jih odvzeli rekreativnemu športu, kar znaša 1,5 odstotka proračuna letnega programa športa. Potek seje je Bogdana Gabrovca tako presenetil, da so člani sicer potrdili 18,72 milijona vreden letni program, a s pridržkom, naj poskuša ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport iz drugih postavk prerazporediti 280.000 evrov za rekreacijo.