Učitelji delajo več, ministrica pa se izmika dogovoru o plačilu

Osnovnošolske učiteljice in učitelji zaradi protivirusnih ukrepov delajo več kot običajno, ministrica za izobraževanje Simona Kustec pa meni, da so nadobremenitve zgolj izjema. Prvi sindikalist Branimir Štrukelj od ministrice pričakuje dogovor o vrednotenju in plačilu učiteljskega dela do konca meseca. Če ga ne bo, lahko pride do protesta.