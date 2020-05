Z dvema mesecema in pol zamude se danes v Pekingu začenja letno zasedanje kitajskega ljudskega kongresa, ki je z okoli 3000 delegati največje zakonodajno telo na svetu. Glavno sporočilo kongresa je že s tem, da se je končno začel, ta, da je Kitajska epidemijo dovolj obvladala, da se lahko življenje normalizira. Ob tem, ko je tudi pozornost vse svetovne javnosti usmerjena k dogajanju v zvezi z virusom in posledicami, pa bi zasedanje ljudskega kongresa lahko zadalo smrtni udarec avtonomiji in svoboščinam Hongkonga.

Na včerajšnji tiskovni konferenci je govornik ljudskega kongresa namreč napovedal sprejetje zakona o nacionalni varnosti za območje Hongkonga, s katerim bi po navedbah lokalnega tiska prepovedali vsakršno obliko spodkopavanja centralne oblasti v Pekingu, odcepitev, tuje vmešavanje, terorizem in vse dejavnosti uporništva. Zaveza o sprejetju zakona o nacionalni varnosti je sicer zapisana v temeljnem zakonu Hongkonga, nekakšni ustavi, ki velja od prehoda izpod britanske pod kitajsko oblast leta 1997. Toda v Hongkongu zakona o varnosti niso nikoli sprejeli, ker ga dobršen del ljudi razume kot okrnitev avtonomije. Ko so leta 2003 poskušali, so izbruhnili siloviti protesti, kakršne je mogoče pričakovati tudi tokrat, če se bodo v Pekingu odločili, da zakon vsilijo mimo hongkonškega zakonodajnega sveta (tamkajšnjega parlamenta).

Gre za novo, morda odločilno etapo kitajskega podrejanja nekdanje britanske kolonije, kjer so lani potekali veliki protesti, najprej zaradi kasneje umaknjenega predloga zakona o izročanju oseb kitajskim pravosodnim organom zunaj Hongkonga, nato pa nasploh z zahtevami po krepitvi avtonomije. Sprejetje zakona o varnosti bi lahko pomenilo dejanski konec »dveh sistemov v eni državi«, je včeraj dejal eden od hongkonških poslancev.