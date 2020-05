Šiško in vardisti: Mlačnost iz basni o neki drugi žabi

Andrej Šiško se zabava. Ko smo ga v ponedeljek poklicali zaradi nedeljskega protesta pri slovenjebistriških policistih, je prijazno prekinil vožnjo in si vzel slabe pol ure za gostobesedno razlago novih dogodivščin. Po taboru in pikniku je tokrat z družbo odšel še na policijsko postajo, kjer je glasno protestiral, da jih policija šikanira. »Jaz ne morem nikakor odgovarjati, če se bo komu kaj zgodilo, ker bo pač nekdo nekaj, nekoga iskal,« je zagrozil dežurnemu policistu. Ko smo govorili z njim, je bil že prijazen in dobrovoljen sogovornik. Vsaka dodatna publiciteta mu prija, čeprav samo facebook strani, ki združuje slovenske vardiste, sledi več kot 9000 uporabnikov.