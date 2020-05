Prihodek od medijskih (televizijskih) pravic je zelo pomemben vir za polnjenje proračunov nogometnih klubov. V strukturi prihodkov nekaterih klubov televizijske pravice predstavljajo že polovico proračuna. Koronakriza je še dodatno razgalila, kako je trenutno preživetje klubov odvisno od prihodkov od TV-pravic. Potem ko ni prihodkov od vstopnic za oglede tekem, stadionov in klubskih muzejev ter obiskov klubskih trgovin, sponzorji pa nižajo zneske v pogodbah, je letos prav od medijskih pravic odvisna eksistenca mnogih klubov tudi v najbogatejših državah. Zato zlasti v najmočnejših ligah vztrajajo, da morajo dokončati nacionalna prvenstva, sicer televizijske postaje ne bodo izplačale pogodbenih zneskov. Tam, kjer so tekme že odpovedali (Francija), izpad prihodkov štejejo v stotinah milijonih evrov in klubom grozi bankrot.

Dvajset klubov v elitni angleški ligi si na sezono iz televizijskih pravic razdeli skoraj dve milijardi evrov, zato imajo tudi najmanjši klubi proračune, ki presegajo sto milijonov evrov. Več kot milijardo evrov obrnejo še v Franciji, Nemčiji in Španiji, medtem ko se Italija tej vsoti približuje. Nato je velik prepad do preostalih lig. Za petimi velikimi je Turčija s slabe pol milijarde evrov, več kot 100 milijonov klubi iztržijo le še na Portugalskem. Izmed lig zunaj Evrope so po TV-pravicah konkurenčne le Brazilija (278 milijonov evrov), ZDA (80 milijonov) in Argentina (64 milijonov).

Slovenija je na tej lestvici povsem na evropskem dnu. Lani je Nogometna zveza Slovenije (NZS) med klube razdelila 725.000 evrov. »Ker slovenski medijski prostor finančno ni potenten, bi težko iztržili veliko več. Medijske pravice v prihodkih klubov predstavljajo od štiri do šest odstotkov. V letošnji sezoni bo prvoligaš v povprečju prejel med 90.000 in 100.000 evrov,« je pojasnil predsednik NZS Radenko Mijatović. V Sloveniji tekme prve lige prenašata Televizija Slovenija (ena tekma na krog) in Planet TV (štiri tekme na krog).

Boljši zaslužek je v dveh ligah v soseščini, s katerima se v Sloveniji radi primerjajo. Na Hrvaškem in v Srbiji si klubi razdelijo približno po dva milijona evrov. Na Hrvaškem je lani prvak Dinamo Zagreb prejel pol milijona evrov, podprvak Rijeka 280.000, tretji Hajduk 250.000, četrti Osijek 170.000 evrov… Ker pa je Hrvaška svetovni podprvak v nogometu, klubi pričakujejo, da bodo podpisali novo pogodbo, ki bi bila vredna vsaj 10 milijonov evrov. Razpisali so natečaj, prišlo je kar sedem ponudb iz domovine in tujine, a imena podjetij in zneskov, ki so jih ponudili, še niso razkrili.