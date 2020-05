Obhajilo lahko takoj, birma šele jeseni?

Maj je v katoliških družinah pomemben mesec. Tretješolci gredo k prvemu obhajilu, učenci zadnjih razredov k birmi. A če so se v minulih letih polemike vrtele okoli števila povabljencev in izbire darila, je letos v zraku obviselo vprašanje, ali in kdaj bodo otroci zakramenta sploh lahko prejeli.