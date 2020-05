Policist »iz marice« izgubil tožbo

Žiga Valjavec na ljubljanskem delovnem sodišču ni bil uspešen s tožbo proti notranjemu ministrstvu. Bil je eden od treh, ki so predlani v policijskem vozilu prevažali mladoletnico in ji pustili celo za volan. Ona pa je nočno dogajanje posnela in objavila na instagramu.