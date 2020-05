Od doma v Lescah, oddaljenega le dober kilometer od kampa, se je pripeljal z avtomobilom, na katerega je pripel počitniško prikolico, in se na recepciji kampa oglasil le nekaj minut po njegovem težko pričakovanem odprtju. »Veliko sem potoval po Evropi, vedno pa sem si želel del dopusta preživeti v Šobcu,« pravi Pečenko, vesel, da mu je vendarle uspelo uresničiti željo. Ni mu žal, dodaja, saj uživa v miru sredi narave in v ne prav obleganem kampu.

Za nekajdnevni dopust si je izbral prestižno parcelo ob bajerju, čeprav je sprva razmišljal, da bi se namestil ob Savi Dolinki. V kampu so bili prvega gosta zelo veseli, kmalu za njim je prišla še skupina črnogorskih turistov. Lani so v Šobcu do sredine junija našteli že sedem tisoč gostov, letos bodo veseli, če jih bodo dotlej našteli vsaj 500, pravijo.