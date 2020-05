Posledica tovrstnega pristopa in politike se je izkazala za pogubno prav zdaj, ko bodo številni s. p. in zaposleni v d. o. o. ostali brez vseh pravic in nadomestil, brez zaščite in (morda) celo brez dela – na primer v Revozu bodo prekinili sodelovanje prav z agencijskimi delavci.

In kaj je naredila trenutna vlada z interventnim zakonom 1, 2 in v osnutku 3? S tretjim paketom že drugič »politično podarja« denar upokojencem, prvič z enkratno solidarnostno pomočjo, zdaj še z vavčerji, samostojni kulturni delavci in drugi espejevci pa, po mojem mnenju, ostajajo brez kakršne koli ustrezne pomoči, na primer tudi v obliki denarnega nadomestila.

Tako bo vlada namenila 200 evrov vsakemu polnoletnemu državljanu in 50 evrov mladoletnim osebam, ne glede na to, ali to počitniško darilo potrebuje ali ne, pri čemer ne gre za pomoč državljanom, temveč hotelom, motelom in termam, od katerih jih okoli 70 odstotkov spada pod bodoči turistični holding, kar pomeni transfer denarja »znotraj politike«. Ali lahko sklepamo, da bo politik Zdravko Počivalšek »prenakazal« denar morebitnemu bodočemu direktorju holdinga Zdravku Počivalšku? Zakaj bon ne velja tudi za gostinske storitve, saj ni verjetnosti, da bi ga enostavno »zapili«?

Torej, zakaj ta denar država po potrebi ne porazdeli turističnim podjetjem ali pa podjetja v težavah dokapitalizira oziroma odkupi, namesto da prek nas, državljanov, obdari slovenski turistični sektor za približno 400 milijonov evrov? Ali bomo zares vsi državljani Slovenije imeli priložnost porabiti bon do konca leta 2020 oziroma do 28. februarja 2021? Ali ima Slovenija, v primeru odprtja mej in prihoda tujih turistov, tolikšno zmogljivost nočitev z zajtrkom?

Nikjer nisem opazila resne analize oziroma ocene izpada prihodka v sektorju turizma, zato me zanima, ali slovenski hotelski turizem res potrebuje vseh 400 milijonov evrov? Ali ne bi bilo bolje del tega denarja nameniti tudi drugim turističnim obratom, kulturnim ustanovam in športnim klubom?

Za zdaj je v javnost prišla informacija, da bo vavčer prenosljiv le v okviru družine. Kaj pa, če bi kdo želel odstopiti svoj vavčer revnejšim družinam, brezposelnim, zgoraj omenjenim kulturnim delavcem in espejevcem? Ali pa za letovanje otrok iz socialno šibkih družin? Jaz bi!

Mateja Mlakar, Trbovlje