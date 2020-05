Razmislek ob uvedbi vavčerjev

Nedavno je ministrica Aleksandra Pivec prehitela celo svojega šefa, izpričanega čivkača (seveda je ta takoj, meni se je bralo celo kanček zajedljivo, čivknil, da nikoli niti mišljeno ni bilo drugače, s čimer je ohranil vsaj soavtorstvo te pogruntavščine), in nam upokojencem zažvrgolela, da naj se nadejamo dobropisa v višini 200 evrov za počitnikovanje v naši Deželi. Pa sem se ozrl malo naokoli po svojih upokojenskih sotrpinih. Večina že leta zanemarja letovanje, saj komaj vežejo kraj s krajem, z vsakoletnim regresom se malo porekreirajo zgolj tisti, ki bi to že sicer zmogli. Bog si ga vedi, koliko mojih veterank in veteranov bo te vavčerje sploh lahko izkoristilo. Ga bodo lahko v svojih domovih za starejše, da bi si z njim zmanjšali ceno mesečne oskrbe in bi jim ostalo za kakšen kofetek? Bodo morda že vnaprej pripravljeni spiski, komu se jih sploh ne splača dodeliti, ker jih tako ali tako ne bodo dočakali? Baje so take spiske, ko je bilo treba okužene iz domov napotiti v bolnišnico, že sestavljali.