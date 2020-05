V SDS, ki so podali predlog za predčasno razrešitev nadzornikov Danila Tomšiča in Boruta Žagarja, so na seji komisije 21. aprila spomnili, da pet od 11 članov nadzornega sveta RTV Slovenija imenuje DZ. Peterica mora odražati politična razmerja v DZ, kar pa po njihovih besedah z oblikovanjem nove vlade ne drži več. Ocenili so, da je zato predlog za razrešitev dveh nadzornikov v skladu z zakonom o RTV Slovenija.

Komisija je aprila sklenila, naj svoje mnenje o vprašanju glede obravnave omenjene točke poda zakonodajno-pravna služba DZ, je danes spomnil Matej T. Vatovec iz Levice. Po mnenju omenjene službe, ki je svoje mnenje že podala, bi bila taka razrešitev neustavna in protizakonita, je poudaril.

Mnenje zakonodajno-pravne službe v celoti potrjuje stališču Levice o nezakonitosti in protiustavnosti namere SDS o predčasni razrešitvi dveh članov nadzornega sveta RTV Slovenija, je dejal.

Razlogi za razrešitev članov nadzornega sveta RTV Slovenija, ki jih imenuje DZ, so po njegovem pojasnilu navedeni v zakonu o RTV Slovenija, a v obravnavanem primeru ne obstaja noben od navedenih razlogov, je izpostavil. Po njegovih besedah gre za nadaljevanje »lomastenja« po institucijah v državi.

Alenka Jeraj iz SDS pa je ob tem dejala, da je bil podoben položaj že leta 2012. V SDS se po njenih besedah zavzemajo za to, da se ravna po ustaljenem načinu.

Takrat še ni bilo ustavne odločbe, po kateri mora pristojni organ upoštevati zakonske pogoje za razrešitev, pa je poudarila Maša Kociper iz SAB. »Med razrešitvenimi razlogi ni menjave vlade,« je opomnila.

Smisel postopka in poslovnika DZ je po njenih besedah ta, da ščitita manjšino. »Sicer bi lahko večina s preglasovanjem vse izpeljala, tudi sprejela nezakonit sklep,« je dodala.

Po oceni Lidije Divjak Mirnik iz LMŠ gre za »šolski primer, kako povoziti vse pravne norme«. Težko se je znebiti vtisa, da gre za postavljanje »naših« na vsa mesta ne glede na to, ali imajo pogoje ali ne, je dejala.

Poslanec SD Marko Koprivc je nasprotoval temu, da se v DZ pošilja neustavne in nezakonite zadeve. "Razumemo, da skuša SDS postaviti v nadzorni in programski svet RTV svoje ljudi. A tega se ne sme delati na neustaven način," je izpostavil.

V SMC pa so se po besedah Janje Sluga odločili, da je mnenje zakonodajno-pravne službe merodajno.