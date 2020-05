Po Dolenjki divjal z več kot 210 kilometri na uro

Novomeški prometni policisti so v torek na avtocesti med Drnovim in Brežicami merili hitrost z video nadzornim sistemom Provida. Vozniku osebnega avtomobila so na daljši razdalji izmerili povprečno hitrost 194 kilometrov na uro, ponekod je presegel celo 210 kilometrov na uro.