Židan je pojasnil, da se sprva ni nameraval »odzvati na polresnice in laži«, ki so se v javnosti pojavile v zvezi z njegovim prestopom iz poslanske skupine SMC med poslance SD, »a se zadeve niso umirile«. V SMC so namreč navajali, da je Židan dejal, da gre v SD, ker da je dobil sanjsko ponudbo, ki je ni mogel zavrniti.

Židan je danes zanikal ugibanja, da naj bi za prestop prejel denar ali da naj bi mu kot nekdanjemu reprezentančnemu nogometašu obljubili mesto v Nogometni zvezi Slovenije.

Kot je dejal, se je s poslanskimi kolegi SD dogovoril le, da gredo skupaj na volitve in skušajo zmagati, njegova prednostna zadolžitev pa bo področje športa. Pri tem je opozoril, da se ni včlanil v SD. Zanikal je tudi, da bi bil prestop iz SMC v SD kakorkoli povezan z njegovim podjetjem Gregorino, ki naj bi se znašlo v rdečih številkah.

Z SMC želi ohraniti normalne odnose O tem, kaj se mu je zamerilo v SMC, Židan ni želel govoriti. »Ne bom izdajal tistega, kar se je dogajalo za štirim stenami,« je poudaril. Pri tem je izrazil upanje, da bo s svojo bivšo poslansko skupino ohranil normalne odnose in da se bo tudi končalo širjenje neresnic. Dodal je, da je v SMC že pred 14 dnevi najavil možnost svojega odhoda. Sicer je minuli teden poleg Židana iz poslanske skupine SMC izstopil tudi Jani Möderndorfer in se pridružil skupini LMŠ. Židan je v poslanske klopi sedel kot nadomestni poslanec, potem ko je predsednik SMC Zdravko Počivalšek prevzel ministrski položaj. Zato se je v zadnjih dneh omenjala tudi možnost, da bi se Počivalšek vrnil med poslance in tako SMC vrnil deveti poslanski mandat.