Oktobra 1988 je bil Mao Yin star dve leti. Oče Mao Zhenjing ga je pobral v vrtcu, na poti domov je malček potarnal, da je žejen. Ustavila sta se pred hotelom, oče je za trenutek pogledal stran, otroka pa ni bilo več. Z ženo Li Jingzhi sta pretaknila vsak kotiček domačega kraja Xi'an in njegove okolica, izobesila več kot sto tisoč letakov s prošnjo za pomoč, a jima sreča ni bila mila. Deček je izginil brez sledu. Do pred kratkim, ko sta v ponedeljek po dvaintridesetih letih Maa končno lahko spet objela. Srečanje je bilo izjemno čustveno, Mao je stekel mami v objem. »Nočem, da me še kdaj zapusti. Ne bom mu pustila, da me še kadarkoli zapusti,« je ob tem dejala Li, ko je sina držala za roko.

Gospa Li je pustila službo in življenje posvetila iskanju sina, v treh desetletjih je prejela 300 namigov o njem, ki pa so se vsi izkazali za napačne. Do aprila letos, ko je policija v Xi'anu dobila namig, da naj bi nek moški iz province Sečuan, tisoč kilometrov stran od kraja ugrabitve, v poznih 80. letih minulega stoletja kupil otroka. 34-letnika so izsledili z uporabo tehnologije prepoznave obraza – eno od Maovih fotografij iz ranega otroštva so postarali, predelano fotografijo pa primerjali s podatkovno bazo. Našli so ujemanje, analiza DNK pa je potrdila, da gre za izgubljenega sina. Ta ni vedel nič o tem, da je bil ugrabljen ter kot malček nadomestnima staršema prodan za okoli 800 današnjih evrov, je povedala policija. tak